Обманутые дольщики Якутска пытаются восстановить свои права

На встрече заместителя председателя правительства РФ Виталия МУТКО с главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ рассмотрен вопрос возможности включения проблемных объектов Якутии в федеральный пилотный проект по решению вопросов обманутых участников долевого строительств.

При поддержке главы Якутии Айсена Николаева на базе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА в РС(Я) функционирует Аналитический центр сбора, обработки и передачи информации для введения в базу данных обращения пострадавших граждан от недобросовестных или мошеннических действий застройщиков. Все эти данные будут использованы в Минстрое РС(Я). Предполагается, что после принятия законопроекта появится региональный реестр обманутых дольщиков.

Актив рабочей межфракционной группы по защите прав обманутых участников долевого строительства принял участие в рабочем совещании окружной администрации города Якутска с органами исполнительной власти по вопросам долевого строительства и оказания содействия и восстановления прав граждан-участников долевого строительства.

Республиканское общественное движение «Союз дольщиков, вкладчиков, пайщиков Якутии» в лице председателя Андрея ПЕТРОВА предоставил информацию о проведенной работе с инициативными группами пострадавших от недобросовестных застройщиков. Затем НКО Квадрат представил предложения и дорожные карты выработанные Экспертной группой.

Состоялась острая дискуссия. Сергей РОМАНОВ, председатель НКО «Квадрат» затронул вопрос достройки объекта ООО СПФ «Черов и Ко».

Застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» предлагает решить вопросы достройки проблемного объекта СПФ «Черов и К» с учетом интересов дольщиков.

Заместитель мэра Василий ГОГОЛЕВ занял жесткую позицию: «Ваш объект по улице Лермонтова является объектом самовольного строительства. Застройщик, прикрывшись проблемами дольщиков, хочет легализовать свой объект».

Председатель общественной организации Сергей Романов сказал, что не стоит так категорично реагировать на предложение «Товаров Саха Якутместпрома», который хочет решить проблему граждан, понесших серьезные денежные потери из-за СПФ «Черов и Ко». Он отметил, что застройщик ООО «Товары Саха Якутместпрома» — единственная строительная компания, которая проявила интерес к решению проблемы, ни один инвестор в Якутске не вышел с инициативой по решению вопросов дольщиков «Черов и Ко».

Далее слово взял Андрей Петров – председатель созданного не так давно Союза дольщиков и пайщиков Якутии.

Он сказал следующее: «На текущее время пострадавших лиц от действий недобросовестных застройщиков более 1800. Это 47 объектов. За их договорами стоят судьбы сотен людей. Им нужна четкая позиции власти».

Андрей Петров заявил, что решения необходимо принимать индивидуально по каждому объекту, и предложил одним из первых решить вопрос обманутых граждан в сфере индивидуального жилищного строительства путем выделения им компенсационных земельных участков, разумеется, в рамках правового поля. Подведение дорог и подведение к иным инженерным сетям, возможно, будет осуществлено за счет частых компаний.

Также была затронута тема объекта Ленина, 55, ЖСК «Строим Вместе», по которому на последнем заседании экспертной группы были проведены консультации по строительству целого квартала на пр. Ленина в целях положительного решения вопроса граждан – обманутых дольщиков. Союз выступил с предложением о создании специальной проектной организации SVP, которая бы разработала проект и финансовую модель застройки этого квартала в интересах обманутых граждан. Был затронут вопрос законности строительства 20-тиквартирных домов по объекту «ЖСПК Строим Вместе», которые не являлись членами ЖСПК «Строим вместе». Тем не менее были возведены жилые помещения с квартирами как минимум в 150 кв. м без всяких разрешающих документов. Министерство строительства отказалось предоставить информацию по гражданам, которые получили субсидии. Кстати, по сведениям дольщиков, принадлежащие определенным властным кругам.

Василий Гоголев воспринял все предложения позитивно, отметив, что некоторые «мошенники» из крупного ушли в сферу малоэтажного строительства, которое, к сожалению, не контролируется структурами власти. Необходимо изменить нормативно-правовое законодательство в сфере индивидуального жилищного строительства. По вышеуказанным всем предложениям будет создана рабочая группа.