Обманутые дольщики пришли в общественную приемную

Около полусотни обманутых дольщиков были приняты специалистами Прокуратуры РС(Я) в День открытых дверей в Региональной общественной приемной «Единой России».

Каждая история, с которой обращались к работникам республиканской прокуратуры граждане, полна трагизма и бессилия. В Общественную приемную Партии они обратились как в последнюю инстанцию, где им могут помочь.

Помимо представителей прокуратуры прием вели общественники из «Союза дольщиков, пайщиков, вкладчиков» и «Квадрат», лидеры инициативных групп, пострадавших от недобросовестных застройщиков, строительных кооперативов.

На повестке дня были подняты вопросы надзора за соблюдением прав — граждан участников долевого строительства МКД и иных объектов недвижимости, ситуации в сфере долевого строительства на территории республики, проблемы двойных продаж квартир. Была проведена разъяснительная работа с гражданами, сформирован народный реестр граждан, пострадавших от действий мошенников. Обсуждался контроль исполнений решений суда и расследований уголовных дел недобросовестных застройщиков.