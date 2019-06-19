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Обманутые дольщики: лед тронулся

Пакет законопроектов «Единой России», принятых Госдумой во втором чтении, помогает в решении проблем обманутых дольщиков и определяет порядок дальнейших действий в отношении объектов долевого строительства. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента, руководитель Рабочей группы Президиума Генерального совета Партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

«Сегодня во втором чтении Госдумой были приняты два законопроекта, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков в части множества застарелых проблем. Очень важно, что первым из законопроектов предусматривается создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает Рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства», — рассказал Якубовский.

Он также отметил, что будет устранена коллизия, связанная с использованием материнского капитала в долевом строительстве. «С принятием законопроекта использование материнского капитала при строительстве с использованием счетов эскроу станет возможным», — пояснил парламентарий.

По его словам, будет решена еще одна не менее важная проблема – порядок выплаты компенсации обманутым гражданам. «Ранее люди могли рассчитывать только на несоразмерное стоимости их жилья материальное возмещение, так как оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья», — рассказал Якубовский.

Помимо того, законопроектами предусматривается возможность дополнительного привлечения средств Фондами защиты прав участников долевого строительства в регионах путем передачи им страховых портфелей. Также Фонды смогут выступать поручителями застройщиков перед банками, чтобы получить проектное финансирование.

«Также дополнительную защиту получат покупатели апартаментов, которые по новым правилам будут защищены наравне с покупателями жилых помещений. Это дополнительно уравняет права дольщиков», — заключил он.

Комментирует руководитель Региональной общественной приемной Партии «Единая Россия» Елена Голомарева:

– В Якутии зарегистрировано около двух тысяч обманутых дольщиков. О помощи им, выделении средств говорят с разных трибун. Однако со временем все обещания забываются, а решение вопросов остается на прежнем месте. Благодаря Рабочей межфракционной группе по защите прав дольщиков РС(Я), созданной с участием всех органов исполнительной и муниципальной власти, согласованному решению партии «Единая Россия» с другими политическими партиями, общественной организации НКО «Квадрат», лед тронулся.

Во многом благодаря настойчивости общественников администрацией города приняты решения в отношении обманутых дольщиков.

Создана рабочая группа, которая готова приступить к выделению компенсационных земельных участков и обсуждению вопроса застройки с инвестором. Решается вопрос объекта начала «нулевых» годов по адресу: пр. Ленина 55. Бюджетные средства привлекаться не будут, для этого будет создана специальная проектная организация SPV (SPV или SPE (от англ. special purpose vehicle) — компания специального назначения, или «проектная компания», созданная для реализации определённого проекта или для определённой цели. SPV позволяет эффективно управлять отдельными бизнес-процессами, финансовыми потоками).

В этом году начнет свою работу региональный фонд «Дом.Якутия», который займется достройкой проблемных объектов. Все участники рабочей группы возлагают большие надежды на этот фонд.

Напомним, 23 мая в Москве глава республики Айсен Николаев обсудил данный вопрос с вице-премьером РФ Виталием Мутко. В частности, речь шла о включении Якутии в пилотный проект по решению вопросов обманутых участников долевого строительства, по условиям которого и возможно создание фонда.

На снимках:

Так выглядит сегодня дом, расположенный в Якутске, на проспекте Ленина, 55/1. Его должен был построить ЖСПК «Строим вместе». Дольщики внесли на счет кооператива миллионы денег, чтобы получить обещанное комфортное жилье.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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