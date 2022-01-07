Обманутые дольщики долгостроя в Якутске получат компенсации

Порядка 200 обманутых дольщиков долгостроя ООО «Строймонтаж-2002» по улице Кальвица в Якутске получат компенсации благодаря решению наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в отношении проблемного объекта, передает ЯСИА со ссылкой на правительство РФ.

«Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение в отношении 59 проблемных объектов, расположенных в 12 регионах России. <…> Рассмотренные дома находятся в Московской, Ростовской, Самарской, Орловской, Ивановской, Костромской, Омской областях, а также в республиках Башкортостан и Саха (Якутия), Ставропольском, Краснодарском и Пермском краях», — говорится в сообщении кабмина.

На финансирование мероприятий планируется направить более 9,8 млрд рублей, в том числе 111 млн рублей – на завершение строительства. Информацию о старте выплат по указанным объектам фонд опубликует на своём официальном сайте фонд214.рф в начале января 2022 года.

ООО «Строймонтаж-2002» в 2016 году приступил к строительству многоквартирного жилого дома по улице Кальвица, 18 в городе Якутске. Согласно проектной декларации, первоначальный срок ввода жилого дома был запланирован во втором квартале 2018 года. От действий недобросовестного застройщика пострадало 193 человека.10