Облил кипятком из чайника — чиновник измывался над женщиной



Суд взыскал с чиновника в Якутии 600 тысяч рублей за избиение и издевательство над женщиной. Эта история произошла еще в марте 2019 года. Между Николаем и Сарданой возник конфликт. По ее словам, совсем без повода. Мужчина учинил скандал и напал на женщину, бил и душил ее. Этого ему показалось мало, и он облил несчастную кипятком из чайника. Сардана получила ожог почти по всему телу, включая лицо, руки, живот и ноги. Николай ни разу не извинился и не оказал помощь, наоборот, при новой встрече обматерил ее и оскорблял.

Как сообщили тгк @yakutia_kp, Николай работает в подведомственном учреждении Минкульта Якутии — в ГКУ РС (Я) «Центр финансово-экономического обеспечения деятельности учреждений культуры и искусств».

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