Облигации ГУП «ЖКХ РС (Я)» — надежный финансовый инструмент

Такой вывод сделали участники вебинара ГУП «ЖКХ РС (Я)» с держателями облигаций предприятия, который состоялся 20 июля. Организатором онлайн-площадки выступила Инвесткомпания «Велес Капитал». Компания осуществляет выпуск бондов ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 2019 года.

Первый заместитель генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Дмитрий Антонов представил информацию о текущей деятельности предприятия, итоги первого полугодия 2022 года, обзор кредитного портфеля и озвучил дальнейшие планы.

За последние два года активизировалась инвестиционная политика ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках федеральных и республиканских проектов. Объем финансирования действующей инвестиционной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2019-2023 составляет 11,2 млрд рублей. За полтора года привлечено инвестиций из федерального бюджета на общую сумму 1,45 млрд рублей. В 2023 году ожидается привлечение 2,18 млрд рублей.

«Постоянный прирост выручки и увеличение производственных показателей при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) позволяет предприятию ежегодно улучшать финансовые показатели», — отметил Дмитрий Антонов.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталия Готовцева отметила, что проводимая государственная политика Правительством Якутии по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жителей республики выступает гарантом надежности и стабильности предприятия.

ГУП «ЖКХ РС (Я)» обеспечивает теплоснабжением 74% территории республики, предоставляет коммунальные услуги в 26 муниципальных районах, в 320 населенных пунктах. С 2020 года ГУП «ЖКХ РС (Я)» носит статус системообразующего предприятия РФ.

Независимым агентством «Эксперт РА» в рамках оценки финансовой устойчивости и надежности предприятия был присвоен рейтинг ruBBB – стабильный, а ежегодно проводимый аудит финансовой отчетности по МСФО оценивается как достоверный.

Директор аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Иван Манаенко подчеркнул, что на сегодняшний день ставка купона эмитента показывает положительную динамику на рынке несмотря на биржевые колебания в связи с мировой обстановкой.

Выпуск облигаций позволяет предприятию оптимизировать долговые обязательства и повысить производственную эффективность.

По итогам вебинара поступили положительные отзывы от инвесторов и участников встречи.