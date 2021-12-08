«Облачная поликлиника» обслужила 98 тысяч пациентов

Якутский телемедицинский сервис «Облачная поликлиника» запустили в 2020 году в пик пандемии. В условиях режима полной самоизоляции сервис позволил врачам дистанционно вести мониторинг здоровья якутян и проводить консультации онлайн. Сейчас сервис насчитывает уже свыше 98 тысяч зарегистрированных пользователей и 647 врачей, которые провели почти 30 тысяч онлайн-консультаций.

В соответствии с указом Главы Якутии Айсена Николаева 2021 год в республике проводится под эгидой Года здоровья, а период 2021-2030 годы объявлен Десятилетием здоровья. Одна из задач, поставленная Главой республики – это повышение качества медицинского обслуживания.

«Для Якутии, самого крупного по площади региона страны с множеством отдалённых на сотни километров труднодоступных населённых пунктов, сервис «Облачная поликлиника» оказался крайне востребованным» – отметила директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелева.

Она рассказала, что с помощью приложения стали доступны не только консультации с врачом, но и курсы реабилитации, в том числе для постковидных больных.

«В приложении консультируюсь со своим врачом через чат и по видео. Отправляю запрос на консультацию в удобное для меня время, врач направляет подтверждение с датой и временем приёма. Доктор видит показатели сахара, артериального давления, которые я сама заполняю ежедневно. Недавно даже стала выписывать рецепты на свои льготные лекарства», – рассказала пациентка Эндокринологического диспансера Харитина Иванова.

Сервис постоянно совершенствуется. В этом году был добавлен сервис «Запрос на получение справки» для детских садов и школ, также добавлена функция «Выписка льготного рецепта» для льготных категорий граждан.

Через приложение можно получить справку об эпидокружении, результаты анализов, закрыть или продлить больничный лист. В тестовом режиме работает услуга «Вызов врача на дом». Добавлен специальный сервис для Управления Роспотребнадзора по РС(Я) – лица, контактировавшие с больными с диагнозом COVID-19, могут получить предписание об изоляции.

При этом она подчеркнула, что сервис используется только для сопровождения непервичных больных, первичный приём врач в обязательном порядке осуществляет очно.

Приложение применяется не только в поликлиниках, но и специализированных медицинских организациях, к примеру, в эндокринологическом диспансере, НПЦ «Фтизиатрия», отделении катамнеза Якутской республиканской клинической больницы, МЦ «Белая Роза», частной клинике «Орто лайф», Медицинской клинике СВФУ.

Приложение можно бесплатно скачать в AppStore и PlayMarket. Для авторизации необходимо иметь учётную запись на госуслугах.