«Облачная поликлиника» на службе фтизиатрии

Речь о внедрении «облачной поликлиники» в нашей республике зашла еще в 2018 году, а в 2020-ом в Научно-практическом центре «Фтизиатрия» сервис уже начал работать.

Сегодня фтизиатры в прямом эфире НВК «Саха» рассказали об опыте работы сервиса.

Обычный рабочий день. Со съемочной группой канала «Якутия 24» мы идем по коридору Якутского городского противотуберкулезного диспансерного отделения для взрослых НПЦ «Фтизиатрия». В тишине кабинетов врачи-фтизиатры онлайн общаются со своими коллегами в районах, консультируют пациентов, получающих лечение удаленно.

— В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции особенно остро понадобились новые организационные формы противотуберкулезной работы, в частности на основе телемедицинских технологий, — делится директор научно-практического центра Егор Прокопьев. — С 5 августа 2020 года в амбулаторно-поликлинических подразделениях Центра: Республиканском противотуберкулезном диспансерном отделении

и Якутском городском противотуберкулезном диспансерном отделении для взрослых, а также в Детском противотуберкулезном диспансерном отделении была внедрена технология «Облачная поликлиника», при помощи которой в назначенное время врач ведет прием пациента «удаленным доступом» в режиме онлайн. Алгоритм работы такой: данные пациентов, желающих получить консультацию, поступают в регистратуру, регистратура направляет заявки врачам, доктора назначают время и проводят онлайн консультации, и по результатам консультации назначается необходимое лечение.

— Наше отделение обслуживает население города Якутска и его пригородов, — рассказывает врач-фтизиатр, заведующая Якутским городским противотуберкулезным диспансерным отделением для взрослых Анна Лукина. – Это диагностика пациентов и лечение. Пациент, находясь дома, получает лечение под контролем специалиста нашего Центра.

Новейшее телемедицинское оборудование осуществляет сбор и передачу медицинских данных пациента, проходящего курс лечения в домашних условиях, для дальнейшей обработки специалистам НПЦ «Фтизиатрия», и здесь принимается решение по его дальнейшему лечению.

Анна Михайловна приглашает нас в кабинет, где врач-фтизиатр Семен Кондаков в формате телемедицинской связи «врач-пациент» ведет консультацию жителя Якутск. Больной состоит на диспансерном учете и получает видеоконтролируемое лечение.

Семен Николаевич интересуется состоянием пациента, спрашивает, как проходит лечение, как он реагирует на назначенные лекарственные препараты, есть ли у него какие-то жалобы. Домашняя обстановка, похоже, способствует спокойному доверительному общению врача и пациента.

В соседних кабинетах врачи Центра ведут видео-консультации в формате «врач-врач» с врачами-фтизиатрами Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов.

Врач-фтизиатр Анастасия Бурнашова интересуется у районного фтизиатра ходом лечения, его результатом, внимательно выслушивают мнение лечащего врача, доктора совместно уточняют диагноз и корректируют процесс дальнейшего лечения.

Врач Таттинсого улуса представляет своего пациента, который прошел курс лечения у себя в селе. Пациенту проводят повторное КТ-обследование, чтобы сравнить с тем состоянием, которое у мужчины наблюдалось в начале лечения. Завершая консультацию, врачи совместно принимают решение перевести больного на следующий этап лечения.

— С 2020 года, когда мы начали работать в сервисе «облачная поликлиника», телемедицинскими консультациями охвачено двадцать шесть районов, осталось охватить этой работой восемь арктических улусов, — комментирует по ходу съемок врач-фтизиатр, заведующая республиканским противотуберкулезным диспансером Людмила Яковлева.

Инфраструктура связи в республике успешно развивается, растет рынок медицинских услуг, якутяне заинтересованы в получении качественной медицинской помощи, и телемедицина реально делает ее доступнее.