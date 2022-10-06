Обитатель тундры меняет место жительства

С 1996 года в Якутии начался ряд мероприятий по расселению овцебыков в тундровой зоне республики. 190 отловленных животных расселили в Булунском, Анабарском, Аллаиховском и Нижнеколымском районах. Ежегодно численность и ареал животных увеличивается. По данным 2021 года общее поголовье давно превысило 4 тысячи голов. Несколько таких животных находятся в якутском зоопарке и радуют посетителей.

По договоренности между Якутским республиканским зоопарком «Орто дойду» и Новосибирским зоопарком из Республики Саха (Якутия) в Новосибирскую область отправляется овцебык. Экзотический обитатель тундровой зоны родился весной этого года на территории зоопарка и является одним из потомков, расселенных в прошлом веке животных.

Перевозка живых животных является подконтрольным Россельхознадзору мероприятием. Инспекторы проверяют необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

29 сентября 2022 года животное было направлено в Новосибирскую область из аэропорта города Якутска. После досмотра и оформления необходимых ветеринарных сопроводительных документов овцебык был направлен в адрес получателя, где жители Сибири смогут своими глазами увидеть это интересное животное.