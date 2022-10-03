Происшествия
Обильный снегопад стал причиной серьезного ДТП
Один человек погиб, трое детей получили тяжелые травмы в ДТП в Якутии.
В момент аварии шел обильный снег.
В Якутии на 393-м км автодороги «Лена» произошло столкновение легкового автомобиля и большегруза. В ДТП погибла женщина, трое маленьких детей госпитализированы в реанимацию с тяжелыми травмами, сообщает региональное УГИБДД.
Как рассказал водитель Shacman, на повороте его грузовой автомобиль занесло на встречку, где и произошло столкновение с Toyota Ist. В момент аварии шел обильный снег.
29-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Трое маленьких детей семи, четырех лет и одного года госпитализированы с тяжелыми травмами в реанимационное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы.
Водители сильно не пострадали, получив телесные повреждения.
Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.
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