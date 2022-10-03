Обильный снегопад стал причиной серьезного ДТП

Один человек погиб, трое детей получили тяжелые травмы в ДТП в Якутии.

В момент аварии шел обильный снег.

В Якутии на 393-м км автодороги «Лена» произошло столкновение легкового автомобиля и большегруза. В ДТП погибла женщина, трое маленьких детей госпитализированы в реанимацию с тяжелыми травмами, сообщает региональное УГИБДД.

Как рассказал водитель Shacman, на повороте его грузовой автомобиль занесло на встречку, где и произошло столкновение с Toyota Ist. В момент аварии шел обильный снег.

29-летняя пассажирка легковушки от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Трое маленьких детей семи, четырех лет и одного года госпитализированы с тяжелыми травмами в реанимационное отделение Нерюнгринской центральной районной больницы.

Водители сильно не пострадали, получив телесные повреждения.

Проведенное медицинское освидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.