18.07.2021
02:28
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Якутия
Обильные дожди смыли мост на дороге «Амга»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья граждан, пользователей автодорог «Амга» в Усть-Майском районе, ГКУ «Управтодор РС(Я)» издало приказ «О приостановлении движения на автодороге Нижний Бестях (1157-й км а/д «Лена») — Амга — Усть-Мая — Эльдикан — Югоренок (а/д «Амга») с подъездами к нефтебазе и селу Петропавловск на участке км 620+000 — км 700+840 в Усть-Майском районе» для всех видов автотранспорта с 17.07.21 года.
По сообщению дорожной организации, в результате обильных дождевых осадков на участке автодороги смыты водопропускные трубы, мостовой переход, а также зафиксированы многочисленные размывы дорожного полотна на перевалах Юрский и Домбринский.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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