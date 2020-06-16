В мае 27-летний, ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая продолжения распития горячительных напитков, в ночное время направился к своему знакомому, проживающему в многоквартирном доме. Там он стал стучаться в одну из квартир, даже не догадываясь в силу своего состояния, что ошибся адресом. Дверь в квартиру, к его удивлению, открыл ранее незнакомый мужчина, который категорически отказался от предложения выпить и даже не впустил незваного ночного гостя за порог. Оскорбленный отказом, незваный гость затаил на мужчину обиду, а, увидев во дворе припаркованный автомобиль марки «Mitsubishi RVR», предположил, что транспортное средство принадлежит отказавшему ему в совместной выпивке мужчине. Попавшимся под руку камнем разбил одно стекло в машине, но посчитав, это недостаточной компенсацией, нанесенной ему обиды, бросил второй камень, разбив второе окно.

По данному факту отделением дознания ОМВД России по Алданскому району Якутии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.167 УК РФ — повреждение чужого имущества. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан, а поскольку «вредитель чужого имущества» совершил еще и несколько угонов, в отношении последнего Алданским районным судом избрана мера пресечения в заключения под стражу.