Обещанного три года ждут дольщики в Якутске

Долгострой по ул. Кальвица 18 в г. Якутске будет достроен с привлечением федеральных средств. Республиканский фонд сможет приступить к работам после завершения всех необходимых процедур, связанных с передачей прав застройщика.

На сегодняшний день в рамках мероприятий по восстановлению прав дольщиков ООО «Строймонтаж-2002» подписано дополнительное соглашение с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о софинансировании мероприятий по достройке объекта.

Несмотря на решение Арбитражного суда РС(Я) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) он так и не передал конкурсному управляющему документы финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, не согласившись с решением суда, он подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 21 апреля в Чите.

Генеральный директор республиканского фонда защиты прав дольщиков Наталья Чусовская отметила, что застройщик намеренно затягивает процесс и от подобной позиции в первую очередь страдают дольщики, которые с 2018 года не могут получить свои квартиры. Среди них многодетные семьи, пенсионеры, которые на протяжении нескольких лет вынуждены снимать жилье и оплачивать ипотеку.