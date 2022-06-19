Оберег, который помог остаться в живых

Недавно прочитав, что Sakhalife объявляет конкурс «Таинственный обряд в моей жизни», довольно долго думала, написать своё сочинение или нет, и всё же в последний момент решилась.

Меня сдерживало то, что мой рассказ в своём содержании не будет описывать какой – то конкретный обычай или обрядовый ритуал духовной культуры моего народа. Но всё же подумала и решила, что те моменты, о которых я хочу рассказать, были действенными и в своё время помогли моим родным людям.

Первое – это история, связанная с землёй, самой настоящей землёй, по – якутски, «буор». Это было в августе 1942 года, когда по стране объявили второй сбор на войну (иккис хомуур кэмигэр). Тогда моему 18 летнему отцу, который летом после окончания 9 класса работал на прокладке дороги Нюрба – Жархан, вручили повестку.

Наступил день проводов. Новобранцев летом отправляли по реке Вилюй. На берегу собралось очень много народу: взрослые, старики и дети. Отец был единственным сыном у своей овдовевшей матери – колхозницы. После тяжёлого трудового дня она всё таки успела проводить сына на войну.

Она прибежала с котомкой в руках, в которой завернула испечённую ранее вкусную лепешку. Бедной женщине от внутренних переживаний и свалившейся на её женскую долю безысходности ничего толком не удалось придумать собрать на долгую дорогу.

При прощании, буквально перед тем, как начали подниматься на баржу, мама вручила сыну мешочек с чем – то туго набитым в нём и сказала: «Здесь я положила чёрную землю. Если сильно загрустишь и соскучишься по дому и родине, возьми мешочек, набери кончиком пальца родной землицы и положи на свой язык. Тогда станет тебе легче».

Вот с такой «дорогой» вещью сын уехал на войну. Отец так и делал, как просила его мама и душа его на самом деле успокаивалась, он вспоминал родные просторы и перед глазами рисовались живописные картины природы по руслу реки Хотун Булуу. Родная земля уберегла его, и отец вернулся живым из войны, потом он долго носил с собой этот мешочек как талисман.

Второе – это история из жизни моей бабушки, матери отца. В 30-ые годы она трудилась на подряде и ездила в Алдан, откуда привозила в колхоз разные товары. Обычно такими подрядчиками устраивались мужчины, крепкие и уверенные в своих силах, они возили товар на конских повозках и санях, ездили одни по старому тракту долгие дни и ночи. В пути с ними могло случиться всякое, могли встретиться разные незнакомые путники.

Бабушка, тогда молодая женщина, ездила одна и, конечно, в глубине души боялась и тревожилась. По совету кого – то из ведающих в высших силах она приобрела мумифицированную летучую мышь и носила всегда с собой в пути. Это тотемное животное помогало ей, защищало в разных случаях. Бабушка верила в него и берегла свой талисман.

Она сохранила его всю свою жизнь. В детстве мне довелось увидеть его своими глазами, это было в начале 80-х годов. Тотем был аккуратно завёрнут в тряпочку и хранился в старой фарфоровой кувшинке. Когда хоронили бабушку, талисман положили вместе с ней…

Третье – это история, связанная с якутским ножом. Это было в конце 90-х годов. К нам в город приехала сестра с маленьким ребёнком. Малышке не было и годика. В первую ночь девочке очень плохо спалось, она долго и громко плакала. В итоге мы все не выспались.

Вторую ночь ребёнок тоже «захотел» не спать, никак не засыпал, всё время плакал, что даже устал. Шёл третий час ночи. Мы изрядно устали от вынужденной бессонницы, уже занервничали, да и перед соседями было, мягко говоря, неудобно и неприлично. Поверьте, ничего не могли сделать и придумать. Бедную убаюкивали на руках, давали соску, но она никак не хотела успокоиться и спать в детской кроватке. Так и ходили по комнате. Тут отец / дедушка достал свой рабочий якутский нож и, вынув из ножен, с шумом положил под кроватью и пошёл к себе. После этого мы в очередной раз уложили малышку на кровать. И что вы думаете? Дитя успокоилось, быстро заснула и как по щелчку пальца наступила полнейшая тишина.

Мы не верили своим глазам, но были очень рады. Девочка спала крепким детским сном все последующие ночи. Как будто ничего такого и не было. Вот такое действие произошло от обычного, казалось бы, якутского ножа. Такие чудеса он может творить.

А написала я свои истории, чтобы другие тоже пользовались ими в быту. Может, кому – то пригодится в житейских делах.