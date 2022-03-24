Оберег из… медвежьей печени поразил известную журналистку

Знали о таком обереге? И я – нет, впервые увидела на ярмарке ко Дню Арктики — делится в своем телеграм-канале известный журналист Ксения ЭВЕРЕСТ. Ярмарка-выставка хоть и небольшая, но у этого столика было столпотворение. А торговала этими амулетами-оберегами из медвежьего клыка, когтей старейшина эвенкийского народа Галина Керегяева. И была эта бисерная связка с кружочками из высушенной печени хозяина тайги.

Мужчина, который помогал бабушке, объяснил гостям ярмарки, что этот оберег он сам долго искал, настолько он редкий, мало кто его делает в наше время. Также он пояснил, что надевают оберег маленьким детишкам, и что этот кусочек печени ребенок может попробовать и на зубочек. Предложил и мне, да как-то не хотелось портить украшение.

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