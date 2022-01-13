Объемы перевозки пассажиров в вагонах «ЖДЯ» вырос в два раза

По итогам 2021 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 163,9 тысяч пассажиров. Это в два раза больше чем в прошлом году (+206%).

Пассажирооборот составил 140 млн пасс-км, что составляет 289,2% к уровню 2020 года.

Итоги 2021 года показали, что поездки на поезде стали более популярными у жителей г. Якутска и центральных улусов. В 2021 году отправлено со станции Нижний Бестях 34,1 тыс. пассажиров, что на 89% больше, чем в 2020 году. Прибыло на станцию Нижний Бестях 31,5 тыс. пассажиров (+63,5%).

Следует отметить рост продажи билетов с помощью онлайн-сервисов. Так, за 2021 год 84,3 тыс. мест в вагоны АО «АК «ЖДЯ» было продано через онлайн-сервисы, это больше половины всех проданных билетов и почти в три раза больше (+299%), чем в 2020 году (28,2 тыс. билетов).

Напомним, пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында №327/328 ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00 часов по местному времени. Для пассажиров поезда организован трансфер из города Якутска до железнодорожного вокзала Нижний Бестях. В зимний период трансфер выполняется автобусами, которые отправляются с автовокзала в 14.30 местного времени.

С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях — Владивосток, Нижний Бестях – Благовещенск и Нижний Бестях – Иркутск.

Периодичность курсирования вагонов беспересадочного сообщения в 2022 году:

— до Благовещенска – через день

— до Владивостока – 10-11 раз в месяц

— до Иркутска – 8-9 раз в месяц.

Проездные документы и талон на трансфер можно купить в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в билетной кассе в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, в кассах АО «Федеральная пассажирская компания» на всех ж.д. вокзалах России, а также онлайн на сайте ОАО «РЖД» www.ticket.rzd.ru.

Кроме того, билеты можно купить с помощью популярных онлайн-сервисов, таких как ozon.travel.ru, tutu.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, ufs-online.ru, biletix.ru, pzd-online.ru, movista.ru, poezda.biletyplys.ru, rutrip.ru и др.

Телефон для справок: 8(4112)31-80-81, доб.7381, Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

Подробно с расписанием поезда №327/328, беспересадочных вагонов, трансфера пассажиров и тарифами на проезд можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru, на странице в Инстаграм @rwyakutia или отсканировав QR-код