07.10.2022
10:30
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Экономика

Объем железнодорожных перевозок вырос на 17%

За 9 месяцев 2022 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 6,53 млн тонн грузов, это на 17%  больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот составил 1 707, 45 млн т-км, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.

С начала года угля перевезено 4,8 млн тонн – это на 22 % больше прошлогодних показателей. Перевозка нефтепродуктов выросла на 15% и составила 735,6 тыс. тонн. На 23%  увеличилась перевозка прочих грузов, достигнув отметки 303,9 тысяч тонн. Также положительная динамика наблюдается по перевозке контейнеров – 333,0 тысяч тонн (+ 2%) и по перевозке метизов – 39,7 тыс. тонн (+4%).

Через станцию Нижний Бестях  за 9 месяцев  2022 года  перевезено 1,2 млн тонн грузов (+21%)  – это  на 11,4 тысячи тонн больше годового объема за 2021 год.  

Рост перевозок отмечен по всем номенклатурным позициям. Так, нефтепродуктов перевезено  535,7 тысяч тонн (+32%), грузов в контейнерах – 298,6 тыс. тонн (+11%), прочих грузов  – 182,7 тыс. тонн (+20%), продовольственных грузов – 87,0 тыс. тонн (+9%), строительных грузов  – 59 тыс. тонн (+35%),  метизов – 37,4 тыс. тонн  (+4%),

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

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