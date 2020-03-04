Объем перевозки грузов по участку Томмот – Нижний Бестях вырос на 42%

По итогам работы за 2 месяца 2020 года объем перевозки грузов по участку Томмот — Нижний Бестях составил 196,02 тыс. тонн, превысив показатели прошлого года на 42%.

Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам:

— прочие грузы — 34,3 тыс. тонн (+66%),

— контейнеры — 49,4 тыс. тонн (+60%),

— продовольственные грузы — 21,8 тыс. тонн (+49%),

— нефтепродукты — 73,8 тыс. тонн (+29%).

При таком темпе годовой объем перевозок до станции Нижний Бестях по итогам года может превысить отметку в 1 млн тонн. За прошлый год по этому участку было перевезено чуть более 800 тысяч тонн.

Следует отметить, что пусковой комплекс Томмот – Нижний Бестях строился с расчетом на провозную способность 6 млн тонн. Ввод в эксплуатацию в 2019 году первого этапа строительства обеспечивает провозную способность в 2 млн тонн, т.е. на сегодняшний день используется менее 50% провозной возможности данного участка.

Напомним, что сегодня перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по Прейскуранту 10-01 за весь путь следования, что существенно снижает финансовую нагрузку на транспортировку грузов.

На недавно прошедшем совещании по вопросам организации перевозок и договорных взаимоотношений при получении или отправке грузов через станцию Нижний Бестях генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин призвал крупные предприятия республики заключать прямые договора непосредственно с железнодорожниками. Грузополучатели, имеющие прямые договора с ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ», уже почувствовали в связи с этим существенное снижение транспортных расходов при завозе грузов в республику через станцию Нижний Бестях.

По всем вопросам, касающимся заключения договоров, можно обратиться в службу транспортного обслуживания и логистики по телефону: 31-80-81, доб.7083 или 7081.

