04.03.2020
17:23
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Экономика

Объем перевозки грузов по участку Томмот – Нижний Бестях вырос на 42%

По итогам работы за 2 месяца 2020 года объем перевозки грузов по участку Томмот — Нижний Бестях составил 196,02 тыс. тонн, превысив показатели прошлого года на 42%.

Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам:

— прочие грузы — 34,3 тыс. тонн (+66%), 

— контейнеры — 49,4 тыс. тонн (+60%),

—  продовольственные грузы — 21,8 тыс. тонн (+49%),

—  нефтепродукты — 73,8 тыс. тонн (+29%).

При таком темпе годовой объем перевозок до станции Нижний Бестях по итогам года может превысить отметку в 1 млн тонн. За прошлый год по этому участку было перевезено чуть более 800 тысяч тонн. 

Следует отметить, что пусковой комплекс  Томмот – Нижний Бестях строился с расчетом на провозную способность 6 млн тонн. Ввод в эксплуатацию в 2019 году   первого этапа строительства обеспечивает провозную способность в 2 млн тонн, т.е. на сегодняшний день используется менее 50% провозной возможности данного участка. 

Напомним, что  сегодня перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по Прейскуранту 10-01  за весь путь следования, что существенно снижает финансовую нагрузку на транспортировку грузов. 

На недавно прошедшем совещании  по вопросам  организации перевозок и договорных взаимоотношений при получении или отправке грузов через станцию Нижний Бестях  генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин  призвал  крупные  предприятия республики  заключать прямые договора  непосредственно с железнодорожниками. Грузополучатели, имеющие прямые договора с ОАО «РЖД» и АО «АК «ЖДЯ», уже почувствовали в связи с этим существенное снижение транспортных расходов при завозе грузов в республику через станцию Нижний Бестях.

По всем вопросам, касающимся заключения договоров, можно обратиться в службу транспортного обслуживания и логистики по телефону: 31-80-81, доб.7083 или  7081.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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