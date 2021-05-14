14.05.2021
13:00
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Экономика

Объем перевозки грузов по инфраструктуре ЖДЯ вырос на 16%

За 4 месяца 2021 года по инфраструктуре ЖДЯ Нерюнгри – Нижний Бестях перевезено 2,34 млн тонн  народнохозяйственных грузов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам:

— уголь  – 1690,7 тыс. тонн (+25%), 

— метизы – 19,5 тыс. тонн (+21%)

— строительные грузы — 72,6 тыс. тонн  (+28%)

— грузы в контейнерах – 132,6 тыс. тонн (+7%)

Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях составил 438,1 тыс. тонн, что на 5% больше, чем за этот же период прошлого года.

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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