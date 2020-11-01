01.11.2020
16:45
116
Коронавирус
Объективная информация о композиторе Шадрине
Известный композитор и продюсер Валерий ШАДРИН в данное время находится в обсерваторе, так как оказался контактным с лицом, заболевшим COVID-19. Медперсонал оказывает ему всю необходимую помощь.
Мобильного телефона постоянно при нем нет, но Валерий Филиппович периодически выходит на связь с SakhaLife. Он выражает благодарность читателям, которые беспокоятся о его здоровье и передает, чтоб берегли себя в период пандемии.
Фото: предоставлены Валерием ШАДРИНЫМ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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