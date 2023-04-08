Финальная сцена: дояр-миллионер вернулся в хотон!

Не прошло и полугода, как после череды захватывающих приключений, Гаврил Терентьев растратил выигрыш 10 миллионов и вернулся к знакомой работе, сообщает @khangalasskie*. Наш обанкротившийся «дояр-миллионер» приехал работать в Амгинское село Абага😅

Напомним, в ежегодном январском розыгрыше «Өрөгөй» главный приз — 10 миллионов рублей — достался дояру из села Сылан Чурапчинского района Гаврилу Терентьеву.

Внезапно простой рабочий, холостой сельский мужчина, закончив работу в хотоне узнал, что он выиграл 10 млн. руб в розыгрыше прямом эфире НВК Саха. Дояру-миллионеру 54 года, на момент объявления выигрыш он еще был холост, детей нет.

16 января он прибыл в Якутск, где на глазах у всей Якутии он получил 10 миллионов наличными.

Действительно, Гаврил Терентьев сразу стал звездой, в одночасье превратившись из дояра в миллионера.

После получения выигрыша Гаврил Терентьев пустился во все тяжкие — прошел испытания, деньгами, женщинами и славой. Он уехал из деревни — сначала в Якутск, а потом в Москву. О всех перепитиях жизни дояра-миллионера после выигрыша читайте по ссылкам ниже.

Приключения Гаврила потянули на сюжет целого сериала, сценарий которого написала сама жизнь. И вот финальная сцена — дояр вернулся к сельскому труду…

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