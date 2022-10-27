В Мирном оба автомобиля в результате ДТП опрокинулись с дороги.

Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

26 октября около 22 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в г.Мирный на перекрестке улиц Ленина – Кирова – ш. Кузакова произошло ДТП, имеется пострадавший.

Прибыв на место происшествия наряд ДПС установил, что 26 октября в 21:42 водитель 1991 г.р., управляя автомобилем УАЗ 39623 (скорая помощь) двигаясь по шоссе Кирова со стороны улицы Советская в сторону улицы 40 лет Октября в прямом направлении с включенным проблесковым маячком на запрещающий сигнал светофора в районе дома 44 ул. Ленина совершил наезд на автомашину марки ВАЗ – 21074, под управлением 50-летнего водителя, который двигался со стороны ул. Кузакова в сторону проспекта Ленинградский в прямом направлении на зеленый сигнал светофора.

От сильного удара оба автомобиля совершили опрокидывание с проезжей части дороги.

В момент ДТП в машине скорой помощи помимо водителя находилась 43-летняя женщина – пассажир, не пристегнутая ремнем безопасности. В результате происшествия женщина получила ушиб ноги и травму носа. Пострадавшая была доставлена в медучреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель УАЗ (скорая помощь) имеет 10 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории ВВ1,СС1,ДД1,М, за текущий год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат — 0,58 мг/л, факт употребления спиртных напитков установлено.

Водитель автомобиля ВАЗ имеет 26 лет стажа вождения, имеет водительское удостоверение по категории ВВ1, за нарушения ПДД к административной ответственности в течении года не привлекался, в момент ДТП был трезв.

Хочется отметить, благодаря ремням безопасности оба водителя травм не получили.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в темное время суток на прямой дороге с асфальтобетонным покрытием.

По данному факту возбуждено административное расследование.