Об увеличении грузоподъемности на ледовом автозимнике в Кобяйском районе

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 25 тонн по автозимнику на участке 510-й км автодороги «Вилюй» — с. Кобяй автодороги «Лючинская» в Кобяйском (улусе) районе, с 23 декабря 2021 г.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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