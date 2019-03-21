Об участившихся происшествиях с детьми в Якутске

В столице республики участились случаи попадания детей в опасные ситуации, с начала 2019 года, сообщает телеканал «Якутия 24». Надзорные органы просят родителей быть внимательными и вести с детьми профилактические беседы о безопасности.

В марте в социальных сетях распространилась фотография ребенка, стоящего на карнизе окна четвертого этажа жилого дома. По данным столичной полиции, днем 4 марта в Якутске 3-летний ребенок самостоятельно открыл окно и забрался на карниз. Все обстоятельства данного инцидента выясняются.

«Мы проверяем такие факты по месту жительства, по месту обнаружения правонарушений. Проводим профилактические беседы, проверяем жилищные условия семьи. Решение о постановке на учет мы принимаем коллегиально, со всех сторон рассматриваем эту ситуацию», — рассказала замначальника отдела участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» Дария Яковлева.

Как отметили надзорные органы, с начала этого года случаи попадания детей в опасные ситуации резко участились. По данным МУ МВД России «Якутское» за два месяца этого года с несовершеннолетними в Якутске произошло 32 несчастных случая. Большинство из них происходит по недосмотру родителей. Все случаи с участием детей регистрируются и подлежат обязательной проверке, отметили в ведомстве.

Как отмечают эксперты, 80% детской смертности в стране происходит по вине взрослых. При этом 70% травм, несовместимых с жизнью, дети получают дома. Остальные 20% — несчастные случаи. В 2018 году от преступных посягательств только в Якутии погибли 17 несовершеннолетних.

Однако, безопасность детей школах и детских садах также вызывает опасения правоохранителей. Так, в начале прошлого учебного года ребенок выпал из окна детского сада в Покровске. А в январе 2019 года две девочки получили обморожения различной степени тяжести, самовольно покинув детсад в Намцах.

«Что касается хода расследования и хода результатов расследования уголовных дел которые случились с детьми непосредственно в детских дошкольных учреждениях, то уголовное дело которые было нами возбуждено по факту падения 3-летнего ребенка из окна детского сада расположенного в Хангаласском районе республики, расследование его окончено. Оно находится на рассмотрении в суде. Мы ожидаем решения суда. Что касается уголовного дела, которое было возбуждено по факту ухода двух малолетних детей из детского сада, то его расследование продолжается», — рассказала телеканалу «Якутия 24» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В связи с участившимися случаями попадания детей в опасные ситуации, в начале апреля уполномоченный по правам ребенка Якутии проведет видео-совещание с представителями всех районов республики о безопасности детей в целом.

«Все структуры … органы профилактики, общественные организации, соответствующие министерства, ведомства, все соберутся и будут говорить о том, что необходимо создавать безопасную среду: дома, на улице, в учреждениях и везде, где бывает наш ребенок», — отметила Уполномоченный по правам ребенка в Якутии Анна Соловьева.

Ранее СМИ сообщали, что в Якутске за гаражами был обнаружен мальчик без сознания, которого спасли прохожие.

Фото: ТАСС