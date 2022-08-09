Об участии во Всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Активист МКД Наталья Антуфьева дала интервью пресс-центру РИК ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об участии в конкурсе.

Расскажите о своем доме?

Наш многоквартирный дом находится в городе Якутске по Покровскому тракту, 5 км, МКД 1991 года постройки, в котором 42 квартиры.

Все собственники принимают активное участие в собраниях, вносят предложения по проведению текущих и капитальных работ, проведения уборок и т.д.

Почему Вы решили принять участие в конкурсе?

Собственниками квартир ведется контроль за управляющей компанией. В 2019 году даже поменяли УК.

В 2020 году, совместно с УК провели ремонтные работы, на которые жителями было собраны денежные средства. На эти средства в подъезде были покрашены стены, заменены светильники, улеплены полы на 1 этаже, проведен ремонт кровли, поменяна входная группа, поменяна канализационная система. После проведения ремонта проживать в нашем МКД стало более комфортней, а подъезде более уютно.

В планах установить по периметру дома и в подъезде систему видеонаблюдения и проработать вопрос с Фондом капитального ремонта Республики Саха (Якутия) о включении дома в план работы. Для этого, определяется размер средств, которые необходимо собрать чтобы установить видеонаблюдение. Также планируем принять решение о повышении ежемесячных платежей в Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) для включения в региональную программу на ближайшие годы.

Совместно с администрацией прорабатываются вопросы по благоустройству прилегающей к дому территории. На сегодня начата установка Воркаут площадки, имеется детская игровая площадка и площадка для занятий баскетболом и волейболом.

Мы, жители нашего МКД планируем и дальше активно работать над вопросами благоустройства дома и территории. Создан из актива Совет МКД, утвержден план работы и организации встреч с управляющей компанией и администрацией, изучаем возможные формы работы, в том числе через программу поддержки местных инициатив или территориальное общественное самоуправление.

Участие в Всероссийском конкурсе лучших практик управления МКД «Лучший дом, лучший двор» партии «Единая Россия» является для нас возможностью и стимулом к дальнейшим действиям.

В какой номинации Вы участвуете?

Наш дом очень дружный, поэтому выбрали номинацию «Самый дружный дом».

Рассчитываете ли вы на победу?

Наш дом действительно сплочен, нас поддерживает администрация нашего района, управляющая компания и вместе мы не сомневаемся в победе.

С 1 июля по 15 августа стартовал приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Подать заявку на конкурс может любой желающий. Заявки принимаются по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте конкурса: moydom.er.ru