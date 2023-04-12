Об ожидаемых угрозах при прохождении весеннего половодья на территории Республики Саха (Якутия) в 2023 году

По данным Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Республики Саха (Якутия) ГБУ «Республики Саха (Якутия) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», прогнозируется сложная паводковая обстановка на территории республики в период прохождения весеннего половодья в 2023 году. По данным предварительного мониторинга, в зону возможного затопления попадают свыше 105 населенных пунктов с количеством населения 24 750 человек.

Из-за большого скопления снега и его интенсивного таяния, а также образованием ледовых заторов во время ледохода, уровень воды в реках Лена, Алдан, Амга, Олекма, Колыма, Яна, Анабар может превысить критические отметки. В связи высокими показателями снегонакопления существует вероятность переполнения ручьев и малых рек, низменных участков и озер в населенных пунктах Горного (р.Матта, р.Хаар-Балаган), Чурапчинского, Таттинского районов (р.Татта, р.Баяга), а также территории ГО «г. Якутск» с достижением критериев ЧС муниципального уровня. На территории ГО «город Якутск» наиболее подвержены риску затопления мкр. Марха из-за возможного высокого разлива речки Мархинка и переполнения талыми водами водохранилища «7-й км. Маганского тракта», мкр. Даркылах, а также под угрозой затопления остается пойменная часть р. Шестаковка. Существует вероятность размыва тела дамб водохозяйственных объектов Амгинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Таттинского, Чурапчинского районов и ГО «г. Якутска».

При сохранении высоких дневных и ночных температур в период прохождения ледохода, возможен резкий подъем уровней воды, что может спровоцировать стихийное развитие чрезвычайной обстановки.

Населению, часто страдающему от наводнения, рекомендуется заранее подготовить места хранения плавательных и спасательных средств, отвести домашних животных в безопасное место. Уложить в чемодан ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды, медикаменты и быть готовыми к временной эвакуации.

Помните, что затопление водой – стихийное бедствие, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью человека или приводит к его гибели