Об онкоцентре, «третьей нитке» и отдыхе пенсионеров-северян

В преддверии отчета правительства РФ в Государственной Думе в Комитете по бюджету и налогам глава Минфина России Антон СИЛУАНОВ и парламентарии обсудили состояние региональных финансов, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку жителей Севера и Дальнего Востока и другие актуальные для регионов вопросы.

Отмечая важность состоявшегося конструктивного разговора, депутат от Якутии, член Комитета по бюджету и налогам, председатель подкомитета по межбюджетным отношениям Галина ДАНЧИКОВА подчеркнула, что такие встречи представителей исполнительной и законодательной власти дают возможность обсуждать самые острые вопросы.

Члены думского комитета акцентировали внимание главы Минфина на основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, совершенствовании законодательства в сфере регулирования контрактной системы, межбюджетных отношений.

Напомним, что Президентом РФ дано поручение обеспечить в 2021 году на уровне не ниже 2020 года объем дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации. Распределение средств на финансирование мероприятий по сбалансированности бюджетов Комиссия рассмотрит до конца мая текущего года.

Будет продолжена работа по выделению Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение оборотных средств региональных бюджетов до возврата ими в федеральный бюджет ранее полученных бюджетных кредитов со сроками погашения до 01.07.21. А также расширению перечня субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического развития для включения их в программу индивидуальных планов развития территорий, увеличению средств для субъектов на тушение лесных пожаров и устранение их последствий.

Антон Силуанов подчеркнул, что в текущем году поддержка предпринимателей в наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслях народного хозяйства, в том числе общепита, туристической деятельности, тоже будет продолжена.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства на субсидирование ставок по льготным кредитам под 3% годовых, гранты для организаций, сохранивших до 90% штатной численности до коронавирусной инфекции.

Говоря об исполнении федерального бюджета и решений Государственной Думы, зафиксированных постановлением парламента, в ходе встречи озвучен вопрос о первоочередном восстановлении ранее уменьшенных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на строительство уже реализуемых объектов здравоохранения государственной собственности субъектов Российской Федерации для их завершения и своевременного ввода в эксплуатацию.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ конкретно назвал один из таких объектов — «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком», включенный по поручению Президента РФ В.В.Путина в федеральную адресную инвестиционную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Как отметила Галина Данчикова, сокращение лимитов финансирования по уже реализуемым объектам с учетом увеличения индексов-дефляторов может привести к срыву сроков ввода объектов, удорожанию строительства и негативно отразится на обеспечении жителей страны качественной медицинской помощью.

В ходе встречи Галина Данчикова конкретизировала важные для развития территориально крупного региона вопросы, над которыми продолжает свою работу в парламенте страны.

По словам депутата, в ближайшее время в Минфине РФ будет обсуждаться вопрос по завершению строительства магистрального газопровода «Кысыл-Сыр, 84 км».

«Сегодня по поручению главы государства в стране внедряется социально ориентированная и экономически эффективная система газификации и газоснабжения. Есть поручение премьер-министра России по итогам поездки в ДФО проработать варианты финансирования стратегического для Якутии объекта. Вопрос завершения строительства третьей нитки газопровода для нашего региона актуальный, его положительное решение повысит надежность газоснабжения центрального энергорайона республики», сказала Галина Данчикова.

Еще один принципиальный вопрос, который находится на контроле депутата — об упрощении правил проезда неработающим пенсионерам-северянам к месту отдыха и обратно.

К парламентарию обращаются неработающие пенсионеры, указывая на невозможность получения до выезда талонов на оформление проездных документов. Для этого требуется предъявить документы, подтверждающие предстоящее пребывание пенсионера в санатории, профилактории, доме отдыха. А на отдых в неорганизованных местах, посещение родственников проездные документы не выдают.

Галина Данчикова пояснила, что за последние три года с коллегами-депутатами от северных территорий проведена работа с Минтрудом России и Пенсионным фондом РФ по упрощению порядка получения перевозочных документов до выезда пенсионера с последующим отчетом о фактическом использовании талонов на проезд. Минтрудом России предложение депутатов поддержано и подготовлен проект постановления Правительства РФ о внесении изменений в действующие Правила. Минфин РФ об этой проблеме знает и вернется к ее решению.

Подводя итог встречи, Антон Силуанов подчеркнул, что депутаты подняли волнующие и наболевшие вопросы, поблагодарил парламентариев за конструктивный диалог.