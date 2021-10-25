25.10.2021
18:05
116

Якутск

Об ограничении движения транспортных средств по проспекту Ленина

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация г. Якутска сообщает, что с 26 октября до 31 декабря 2021 года будет организовано перекрытие участка по проспекту Ленина от ул. Кулаковского до ул. Октябрьская.

Перекрытие осуществляется во исполнение Распоряжения от 7 октября 2021 года №1871р «О временном ограничении движения транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Красноярова до улицы Хабарова в городе Якутске» в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением капитального ремонта пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова.

Сроки перекрытия улиц будут уточняться.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно ранее разработанным схемам объезда.

Источник: Yakutskcity.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх