Об ограничении движения транспортных средств по проспекту Ленина

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация г. Якутска сообщает, что с 26 октября до 31 декабря 2021 года будет организовано перекрытие участка по проспекту Ленина от ул. Кулаковского до ул. Октябрьская.

Перекрытие осуществляется во исполнение Распоряжения от 7 октября 2021 года №1871р «О временном ограничении движения транспортных средств по проспекту Ленина на участке от улицы Красноярова до улицы Хабарова в городе Якутске» в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением капитального ремонта пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова.

Сроки перекрытия улиц будут уточняться.

Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно ранее разработанным схемам объезда.