Об образовательном процессе в Чурапчинском улусе

Решением Управления образования Чурапчинского улуса образовательный процесс во всех классах переходит на дистанционный формат. Об этом сообщили в ходе планерного совещания под руководством главы района Андрея Ноговицына в прямом эфире в соцсетях.

«Только при наличии должного контроля со стороны школ, родителей и ПДН за соблюдением детьми режима и мер безопасности от коронавирусной инфекции мы сможем остановить дальнейшее распространение инфекции. Нужно, чтобы было ответственное отношение к соблюдению всех санитарно-гигиенических требований каждым заболевшим жителем улуса ради безопасности родных, близких», — призвал глава улуса.

На территории улуса отменены все массовые мероприятия. Отчетные творческие концерты, спортивные соревнования, выпускные вечера рекомендовано провести в дистанционной форме (онлайн) и усилить меры профилактики новой коронавирусной инфекции и дезинфекции помещений в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, что в 6 районах республики из-за ухудшения ситуации по распространению коронавирусной инфекции 11 мая школьники переходят на дистанционное обучение. Обучение малыми группами, контрольные работы, процедурные мероприятия ГИА, государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов будет проводиться в очной форме с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.