Об изменениях заполнения платежных поручений при перечислении денежных средств

С 1 января 2022 года вступил в силу Порядок санкционирования операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 119н.

В соответствии с пунктом 5 указанного Порядка получатель средств федерального бюджета информирует плательщиков об обязательности заполнения кода нормативного акта или уникального идентификатора платежа, присвоенного Федеральной службой судебных приставов, в случае перечисления средств, связанных с осуществлением предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве мер, в реквизите 22 «Код» платежного поручения при перечислении денежных средств на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета.

С 2022 года при отсутствии кода нормативного акта или уникального идентификатора платежа в платежном поручении или в случае несоответствия кода нормативного акта сведениям об осуществлении операций со средствами во временном распоряжении, средства будут учитываться как невыясненные поступления.

На основании изложенного, УФССП России по Республике Саха (Якутия) обращает Ваше внимание на оформление платежных поручений при перечислении денежных средств на депозитные счета структурных подразделений и расчетные счета Управления.

Требования к формированию уникального идентификатора начислений размещены на официальном интернет-сайте ФССП России по адресу: https://fssp.gov.ru/mvv_fssp/.

Кроме того, уникальный идентификатор начислений опубликован в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте ФССП России на основании ввода номера исполнительного производства.

Таким образом, во избежание возврата денежных средств плательщику при их перечислении на депозитный счет подразделения судебных приставов в рамках исполнительного производств необходимо обеспечить заполнение поля 22 «Код» платежного поручения уникальным идентификатором начислений, присвоенным Федеральной службой судебных приставов.

СПРАВКА:

В случае если в течение указанного срока участник системы казначейских платежей, являющийся получателем средств федерального бюджета, не представил в территориальный орган Федерального казначейства Распоряжение об уточнении платежных реквизитов, предусмотренное приложением № 4 к Порядку казначейского обслуживания, территориальный орган Федерального казначейства составляет Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат указанных средств плательщику. Дополнительная информация, в том числе коды нормативных актов и образцы платежных поручений, размещена в разделе Документы/Обеспечение исполнения федерального бюджета по адресу: https://moufk.roskazna.gov.ru/dokumenty/obespechenie-ispolneniya-federalnogo-byudzheta/.