Об изменениях в режиме работы касс Энергосбыта в Мегино-Кангаласском улусе

С 1 июля с учетом пожеланий жителей Мегино-Кпангаласского улуса в пунктах приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» изменен режим работы.

Понедельник – четверг – с 09.00 до 17.15. (перерыв – с 13.00 до 14.00);

Пятница – с 09.00 до 17.00 (перерыв – с 13.00 до 14.00).

Выходные – суббота, воскресенье.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервис «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).