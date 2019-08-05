Об изменении в режиме работы кассы Энергосбыта в Витиме

С 5 августа по 25 сентября т. г в п. Витим Ленского района пункт приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» временно не работает. Энергосбыт приносит извинение жителям за временно доставленные неудобства.

Энергосбыт предлагает потребителям – физическим лицам выбрать наиболее оптимальный для себя способ оплаты коммунальных услуг, поставляемых Якутскэнерго.

В последнее время активно внедряется онлайн-оплата, преимущества которой общеизвестны. Это и возможность удаленно произвести платеж, и значительная экономия времени.

Один из надежных и удобных способов онлайн-оплаты – через сайт Якутскэнерго (https://yakutskenergo.ru/). Платеж производится без комиссии, принимаются карты любого банка. Оплата сразу начисляется на лицевой счет, что подтверждается электронным чеком. Потребители могут выбрать из двух вариантов оплаты:

без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Оплатить банковской картой»);

через личный кабинет (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»). Сервис удобен еще и тем, что позволяет также передавать показания приборов учета, получать и распечатывать платежные документы, мониторить и контролировать всю информацию по своему лицевому счету.

Самый быстрый способ оплаты – с использованием QR-кода на платежном документе (квитанции), который ежемесячно доставляется потребителям. Платеж производится через мобильное приложение (Сбербанк Онлайн). Также потребители могут производить расчеты с помощью QR-кода через терминалы Сбербанка (банковской картой или наличными). Комиссия при этом не взимается.

За услуги Якутскэнерго можно также рассчитаться через Сбербанк Онлайн и Автоплатеж Сбербанка.

Безусловно, продолжают действовать и традиционные способы оплаты. В том числе и кассы Энергосбыта, которые функционируют во всех улусах и районах республики в зоне обслуживания Якутскэнерго. В г. Якутске работают 22 пункта приема платежей. Информация о кассах Энергосбыта, включая адреса и режим работы, размещена на сайте Якутскэнерго (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Пункты приема платежей»).

Также принимаются платежи через отделения «Почты России», отделения банков, банкоматы, платежные терминалы.

В соответствии с законодательством абоненты обязаны вносить плату за потребленные коммунальные услуги с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.

Тел. для справок: 39-200, 39-210.