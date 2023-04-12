Об изменении схемы движения маршрутных автобусов

Об изменении схемы движения городских маршрутных автобусов №14 и №17

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 14 апреля 2023 года с 10.00 ч. до 14.00 ч. будет проводиться региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в музейном комплексе «Россия — моя история» по ул. Ксенофонта Уткина, д. 5.

В связи с этим, 14 апреля городские маршрутные автобусы №14 и №17 будут следовать по временному измененному маршруту по ул. Ксенофонта Уткина до музейного комплекса «Россия — моя история» с 10.00 ч. до 14.00 ч.