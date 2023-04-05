Временно изменен маршрут автобуса №5

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 9 апреля 2023года городской маршрутный автобус №5 будет следовать по временному измененному маршруту: с конечной остановки «Медцентр» по улицам: Сергеляхское шоссе — Дежнева — Кулаковского – Ярославского – Октябрьская -Орджоникидзе — Петра Алексеева — Семена Данилова – Космонавтов –Пионерская — Жорницкого — Хатын-Юряхское шоссе — Курнатовского — Можайского — Строда — Советская — Мархинская — до конечной остановки «Малая Марха».

Фото: пресс-службы Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»

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