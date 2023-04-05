05.04.2023
15:19
427

Якутск

Временно изменен маршрут автобуса №5 

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 9 апреля 2023года городской маршрутный автобус №5 будет следовать по временному измененному маршруту: с конечной остановки «Медцентр» по улицам: Сергеляхское шоссе — Дежнева — Кулаковского – Ярославского – Октябрьская -Орджоникидзе — Петра Алексеева — Семена Данилова – Космонавтов –Пионерская — Жорницкого — Хатын-Юряхское шоссе — Курнатовского — Можайского — Строда — Советская — Мархинская — до конечной остановки «Малая Марха».

Фото: пресс-службы
Источник: МКУ «Организатор пассажирских перевозок» ГО «город Якутск»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх