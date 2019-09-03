Об изменении схемы движения автобусного маршрута № 14

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что на основании распоряжения от 05 июля 2019 года №1132р в период с 15 июня 2019 по 31 декабря 2019 будут производится ремонтные работы по улице Пилотов на участке Рынок «Белое озеро» до улицы Курнатовского.

В связи с чем с 4 сентября 2019 года будет временно организовано изменение схемы движения автобусного маршрута № 14.

Данный маршрут будет осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанном в схеме участке при движении из города до ул. Тэки Одулока.