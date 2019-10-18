Об изменении режима работы кассы в Жатае

С 19 октября т. г. с учетом пожеланий жителей п. Жатай (ул. Северная, 25/1) в пункте приема платежей Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» изменен режим работы в субботние дни.

Режим работы кассы в субботу – с 09.00 до 13.30, без перерыва на обед.

Оплату энергоресурсов можно осуществлять также через сервис «Личный кабинет» на сайте «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). Он дает возможность самостоятельно вносить показания прибора учета, получать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

Самый быстрый способ оплаты – с использованием QR-кода на платежном документе (квитанции), который ежемесячно доставляется потребителям. Платеж производится через мобильное приложение (Сбербанк Онлайн). Также потребители могут производить расчеты с помощью QR-кода через терминалы Сбербанка (банковской картой или наличными). Комиссия при этом не взимается.

Также прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).