Об итогах деятельности АО «Республиканская инвестиционная компания» и дальнейших планах группы «РИК»

Состоялись годовые общие собрания акционеров АО «Республиканская инвестиционная компания» и АО «РИК Плюс», а также общие собрания в дочерних компаниях Группы «РИК». На расширенном совещании генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев рассказал о плановом завершении деятельности АО «Республиканская инвестиционная компания», напомнив о реализации всех мероприятий по Мировому соглашению.

В соответствии с условиями Мирового соглашения, заключенного между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и правительством Республики Саха (Якутия), утвержденного Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2007 г. по Делу № 7979/06, была учреждена компания специального назначения АО «Республиканская инвестиционная компания», 100% акций которой принадлежат Республике Саха (Якутия). Основной задачей АО «РИК» являлось финансирование строительства инфраструктурных и социальных объектов на территории республики.

Итоги работы компании «РИК» – сотни километров железной дороги, газовых сетей, ремонт и содержание автомобильных дорог, строительство объектов социального назначения: жилые дома, учреждения здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. В 2016 году АО «РИК» завершило финансирование строительства инфраструктурных объектов на территории республики. Основным объектом финансирования на средства от реализации акций «Якутугля» стала железная дорога Якутии. При финансировании АО «РИК» завершено возведение ключевого участка Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Первое пассажирское движение до станции Нижний Бестях было открыто в 2019 году.

В рамках направления «Воздушный транспорт» введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал аэропорта «Якутск», позволивший устранить проблему географической удаленности и расширить горизонты экономического партнерства республики с другими регионами.

В сфере дорожного хозяйства инвестиции направлены на проектирование, строительство и реконструкцию мостовых переходов и автомобильных дорог регионального и муниципального значения «Алдан», «Кобяй», «Амга», «Арктика», «Яна», «Умнас».

По направлению «Газификация населенных пунктов» построено более 1600 км газопровода. Благодаря этой работе голубым топливом обеспечены тысячи жителей региона.

На средства компании построены жилые дома площадью 57,5 тыс. м2. Это 11 многоквартирных жилых домов в г. Якутске, п. Жатай, г. Томмот (Алданский район), с. Ытык-Кюель (Таттинский улус) и общежитие на 867 мест в столице республики.

Помимо жилищных программ, компания содействовала исполнению государственных планов, направленных на развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. Существенный вклад был внесен в строительство спортивных объектов при подготовке к Международным играм «Дети Азии»: крытый спортивно-зрелищный комплекс «Триумф», спорткомплекс «Модун», плавательный бассейн «Чолбон».

В целом в рамках реализации Мирового соглашения профинансировано строительство, реконструкция и проектирование 325 объектов в 25 районах Якутии, из них: 286 объектов производственной инфраструктуры и 39 объектов социальной инфраструктуры. Отчет о целевом расходовании средств был направлен и принят уполномоченным органом – Министерством финансов РФ.

В 2019 году АО «РИК» завершило передачу всех построенных объектов в государственную собственность Республики Саха (Якутия) и, как следствие, компания исполнила свои целевые задачи по исполнению Мирового соглашения.

В конце 2019-го утверждена стратегия Группы «РИК» до 2024 года с целевым видением до 2032 г. Первый этап ее реализации включал консолидацию активов АО «РИК» в АО «РИК Плюс», в том числе 10 предприятий, имеющих наибольший потенциал роста. В рамках реализации Стратегии АО «РИК Плюс» является единым консолидированным центром управления дочерними обществами, осуществляющими свою деятельность в стратегических бизнес-направлениях: Дорожное строительство (АО «РИК Автодор», АО «ДЭП №135»), Строительство недвижимости (АО ИФК «РФА-Инвест», ООО «РДР-Групп»), Управление недвижимостью (ООО УК «Центр», АО «ЦКР»), Добыча полезных ископаемых в Арктической зоне (ООО «Янзолото», АО «Янолово») и Энергоэффективность и энергосбережение (АО «Центр энергоресурсосбережения и новых технологий Республики Саха (Якутия)»). Штат сотрудников переведен в АО «РИК Плюс». Стратегия Группы «РИК» основывается на новой модели развития, нацеленной на рост стоимости капитала за счет эффективного управления активами и качественного изменения бизнес-модели Группы.

В связи с полной реализацией условий Мирового соглашения 24 июня 2022 года Правительством принято решение о прекращении участия Республики Саха (Якутия) в уставном капитале АО «Республиканская инвестиционная компания». Во втором полугодии 2022-го начнутся мероприятия по добровольной ликвидации АО «РИК».