Об интервале движения городских автобусов в праздничные дни

Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает, что в праздничные дни с 1 по 3 января интервалы движения маршрутных автобусов составят 20 минут. С 4 по 8 января интервалы движения городского общественного транспорта будут установлены по графику выходного дня.

Водители автобусов обязаны соблюдать график и не превышать установленный интервал движения городского общественного транспорта. Об этом напомнила глава города Сардана АВКСЕНТЬЕВА на общегородском планерном совещании.

На теплых остановках будет усилено внимание безопасности горожан. Соответствующее поручение было дано территориальным органам управления. В зимний период возросло количество жалоб горожан на лиц без определенного места жительства, которые используют теплые остановки для обогрева. В связи с этим многие горожане, особенно женщины и дети, боятся находиться в теплых остановках и вынуждены ожидать автобусы на улице.

«Главы округов и пригородных администраций с правоохранительными органами должны регулярно проверять теплые остановки. На некоторых остановках установлены тревожные кнопки, необходимо разместить на местах объявления, чтобы информировать горожан о возможности их использования», — подчеркнула Сардана Авксентьева.