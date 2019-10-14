Об асфальтировании дорог в Якутске

Во вторник, 15 октября, в Якутске начнутся завершающие работы по асфальтированию оставшихся участков улиц Ларионова (620 м) и Пилотов (450 м). Об этом сообщил на общегородском планерном совещании в понедельник заместитель главы города Евгений ГРИГОРЬЕВ. Капитальный ремонт улиц проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

1 из 2

Также пока незаасфальтирован небольшой (70 м) участок на ул. Суоруна Омоллоона, в связи с завершением работ по устройству водоотводных лотков. По словам дорожников, работы по асфальтированию завершатся к середине недели.

В выходные завершены основные работы по асфальтированию улиц И. Арбиты и Хоринская. Асфальт в два слоя уложен на протяженности 500 метров. Также заасфальтирован оставшийся участок ул. Чайковского, здесь работы задерживались из-за укладки новой газовой трубы.

Завершаются работы по подготовке основания под оставшийся участок ул. Пилотов. Здесь, также как на Хатын-Юряхском шоссе, осуществляются работы по обустройству водоотводных лотков и оставшихся дорожных бордюров.

Отметим, укладка асфальта при минусовых температурах производится при строгом соблюдении технологий и рекомендаций Росавтодора. Таких, как тщательная подготовка основания дороги, очистка его от снега и льда, расклинцовка, использование специальных реагентов для обработки основания и бордюров, повышенная температура асфальтобетонной смеси, а также подогрев основания и стыков асфальтового полотна инфракрасными пушками. В этом смогли лично убедиться журналисты якутских СМИ и все желающие горожане во время выезда на ул. Хоринская в минувшую пятницу.

На улицах Жорницкого и П.Алексеева в соответствии с графиками работ ведется обустройство тротуаров, укладка плитки. Сроком окончания работ по этим контрактам установлено 31 октября 2019 года.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Якутске будет построено и сдано 25,8 км дорог, из них 19,4 км – с асфальтовым покрытием, а также три моста. На сегодня незавершенным остается около 1,1 км асфальтовых работ.