Об «Арктическом десанте» снимают фильм

Съемки нового документального фильма о миссии в Арктике, близятся к концу. Съемочная группа в составе экспедиции побывала в Верхоянском и Момском районах. Съемки прошли в стане оленеводов, собран уникальный материал по эвенской бытовой культуре и просветительской миссии Якутской епархии. Проект направлен на популяризацию этнокультуры в Российском медиа пространстве и получил поддержку Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я).

Руководитель проекта, Анжелика Тупицына:

«Фильм обещает быть красивым и интересным. Съемки прошли в труднодоступных, заповедных местах нашей Арктики, в кадре зритель увидит человека в единении с природой. Его быт и культуру, а также миссию Якутской епархии в отдаленных уголках нашей Якутии».

«Арктический десант» — инфраструктурный проект, реализуемый Ресурсным Центром СПАС. В составе десанта врачи, педагоги, священники. Команда десанта высаживается в труднодоступные районы Арктики и проводит скрининг здоровья, несет гуманитарную помощь, проводит просветительскую работу. В проекте участвует порядка 10 организаций, десант посетит 5 арктический районов, скрининг здоровья пройдут 1200 человек, еще 500 получат адресную помощь.

Зритель увидит фильм уже в этом сезоне на центральных телеканалах.