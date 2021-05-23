Роспотребнадзор о качестве водопроводной воды в Якутске

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с 11 мая усилен лабораторный контроль качества питьевой воды в паводковый период.

В городе Якутске отбор проб воды с мониторинговых точек (с магистральных сетей (водоузлы, водонасосные станции), распределительной сети (водоколонки) проводится ежедневно, увеличена кратность исследований на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Цветность исходной (речной) воды до очистки достигает 150 градусов, мутность — до 3,8 мг/л, что не соответствует нормативным значениям; после очистки цветность питьевой воды с магистральных сетей холодного водоснабжения составляет от 6 до 12 градусов при норме не более 20 градусов, мутность — менее 0,4 мг/л при ПДК — не более 1,5 мг/л.

Только за одну неделю количество лабораторных исследований водопроводной воды увеличено до 100, по результатам которых качество водопроводной воды, подаваемой населению, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Водоочистная станция АО «Водоканал» функционирует в режиме, обеспечивающем полный технологический цикл очистки воды, включая обеззараживание с помощью ультрафиолетовых ламп.

Мониторинг качества водопроводной воды в г. Якутске продолжается.