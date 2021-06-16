О значении родного языка

Как уже было отмечено, в декабре 2020 года состоялась научно-педагогическая конференция с международным участием «Качество дошкольного образования – стратегический ресурс будущего», по рекомендациям которой министерство образования и науки РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» 22-25 июня 2021 года проводят региональную научно-практическую конференцию «Родной язык – дыхание души ребенка».

Конференция предназначена педагогам, специалистам, руководителям дошкольных организаций, родителям, практикам и ученым, управленцам муниципальных органов управления образованием, всем заинтересованным лицам. К участию на конференции приглашены также зарубежные и ведущие российские специалисты по дошкольному образованию, преподаватели вузов, колледжей, студенты педагогических специальностей.

Будут обсуждены научно-методические вопросы, связанные с совершенствованием воспитания и обучения на родном языке (русский, якутский, эвенкийский, эвенский, долганский, юкагирский, чукотский и другие) на современном этапе развития общества, выработаны рекомендации.

Планируется также работа по анализу мировой и российской практики дошкольного образования по данной проблеме, ассимиляция инновационных методик и технологий в работе с детьми дошкольного возраста по языковому образованию. Произойдет обмен опытом, распространение положительных результатов в общеобразовательных и специализированных учреждениях, общественных организациях по организации воспитания и обучения на родном языке.

Площадка для проведения конференции: образовательная онлайн-платформа АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II».

Информация будет размещена на сайте: http://conference.iroipk-sakha.ru/