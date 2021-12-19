О жизни в Якутии рассказал самый популярный журнал путешествий

В новом выпуске журнала National Geographic Traveler появился путеводитель по Якутии. Жители и гости многогранной республики рассказали, как покорить холод, «попробовать Якутию на вкус», покататься на собачьих упряжках, какие места и почему обязательно стоит посетить. А на обложке журнала — якутский властелин холода Чысхаан, передает ЯСИА.

В декабрьском номере журнала о путешествиях в статье Полины Сурниной инсайдеры рассказали о жизни в Якутии, поделились сокровенными историями.

В журнал вошли Ленские столбы, музей мамонта, якутские лошади, алмазы, самобытные якутские украшения, национальная кухня и многое другое. Страницы журнала украсили работы фотографа Наталии Оконешниковой. А гостями номера стали автор проекта «Покорители холода» Вячеслав Ипатьев, владелец и бренд-шеф этнографического комплекса «Усадьба Атласовых» Николай Атласов, директор концерна «Сахабулт» Аксинья Шишигина, исполнительный директор компании «Арктик трэвэл» Лена Сидорова и другие.

Автором фотографии для обложки журнала является Татьяна Гасич. Работы отбирало Агентство развития туризма и территориального маркетинга республики.

National Geographic Traveler — официальный журнал о путешествиях Национального географического общества США. Журнал издается с 1984 года. За 25 лет он завоевал широчайшую аудиторию. В настоящее время мировая аудитория издания – около 7 млн читателей.