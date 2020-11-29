29.11.2020
13:10
255
Политика
О засилии варягов в правительстве Якутии
Во время прямого эфира в соцсетях глава региона Айсен Николаев @nikolaev_aisen развеял мифы о засилии «варягов» в правительстве региона.
— Я не согласен с высказанным мнением, что сегодня в руководстве регионом у нас отмечается засилье приезжих кадров. В правительстве республики трудятся всего три руководителя, приехавших к нам из других регионов страны. При этом, я считаю, мы должны гордиться тем, что к нам приезжают работать такие специалисты. И я очень рад, когда якутяне хорошо показывают себя на работе в других регионах страны. Сегодня говорить о том, что мы должны развиваться сами по себе — неправильно. Политика самоизоляции ни к чему хорошему не приводит. Это уже давно известно.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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