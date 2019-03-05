О запуске газопровода «Сила Сибири» и трудоустройстве местных жителей

В Правительстве Якутии 5 марта прошло совещание по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск», являющегося заказчиком по реализации инвестиционного проекта «Сила Сибири».

«Компания занимается строительством крупнейшего в мире магистрального газопровода «Сила Сибири», запуск которого мы ожидаем в конце текущего года. Уверен, что после этого исторического события Якутия войдет в число крупнейших газовых регионов страны», – сказал Глава Якутии, обращаясь к участникам совещания.

По информации генерального директора предприятия Анатолия Титова, строительные и пусконаладочные работы на «Силе Сибири» выполняются четырьмя генеральными подрядчиками. В реализации проекта задействованы и якутские предприятия, которые в рамках договоров и дополнительных соглашений на сумму 4 млрд рублей поставляют щебень, оказывают услуги по геотехническому мониторингу, технологическому присоединению, ремонту и обслуживанию техники.

В филиалах Якутии трудится 497 человек, из них 90 % – это жители республики. До 2023 года, подчеркнул руководитель компании, численность персонала увеличится до 1 550 человек.

«Политика привлечения кадров из числа якутян будет продолжена. Сегодня по соглашению с Правительством республики ведется подготовка студентов по целевому обучению, организуется производственная практика на действующих объектах», – заявил Анатолий Титов.

Отметим, что «Газпром трансгаз Томск» – это дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром», обеспечивающее эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока.

Между республикой и «Газпромом» подписан ряд соглашений о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. На сегодня также действует договор по взаимодействию в области социально-экономического развития Якутии при реализации Восточной газовой программы.