О взносах на капитальный ремонт

Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что согласно статье 171 Жилищного кодекса Российской Федерации субъекту Российской Федерации делегировано право на установление сроков внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги на основании платежных документов, представленных региональным оператором.

В соответствии со статьей 5 Закона РС (Я) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)», взносы на капитальный ремонт уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. В этой связи Региональный оператор не нарушает сроки по начислению взносов на капитальный ремонт общего имущества за текущий месяц, установив проведение ежемесячного начисления на 1-ое число текущего месяца.

Начисление взносов на капремонт производится ежемесячно в программном продукте Фонда капитального ремонта Республики Саха (Якутия) в автоматическом режиме для всех собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, участвующих в региональной программе капитального ремонта.

Ежемесячные начисления, производимые региональным оператором, позволяют своевременно формировать и доставлять до собственников помещений (в том числе находящихся в отдаленных районах республики) квитанции для оплаты взносов на капремонт.

Позволяют собственникам помещений вносить оплату с помощью интернет-банкинга, а также автоматизированных систем, таких как Автоплатеж на примере платежной системы «Сбербанк-онлайн», которая не предусматривает подключение Автоплатежа для оплаты взносов на капремонт за предыдущий месяц.

Таким образом, в случае проведения начисления не за текущий месяц, а за предыдущий у собственников помещений могут возникнуть трудности со своевременной оплатой взносов на капремонт по множеству причин, таких как несвоевременное получение квитанций, отсутствие возможности грамотного денежного планирования в виду ограниченности сроков для оплаты, ведь взносы к примеру за июнь, нужно оплатить до 10 июля, что повлечет собой несвоевременную оплату, а следовательно рост задолженности по начисленным пени.

Кроме того, согласно приказу Минстроя России № 871 от 01.12.2016г., Региональный оператор обязан ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять сведения об уплате взносов на капремонт по региону в формате отчета. В этой связи сведения об оплате формируются 4 числа месяца, следующего за отчетным.

Именно по вышеизложенным причинам и во исполнение статьи 169 Жилищного кодекса региональный оператор направляет платежный документ и передает данные агентам по сбору платежей по взносам на капитальный ремонт в текущем месяце, а не за истекший месяц,