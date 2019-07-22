О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в Якутске

С 22:00 23 июля 2019 года до 6:00 24 июля 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет приостановлена подача холодной воды (водолиния «Водоузел №6 – «Водоузел №4»). Под отключение попадают: квартал 135, Вилюйский переулок, ЦПКиО, Крестьянский рынок, Ледовый дворец.

С 22:00 24 июля 2019 года до 6:00 25 июля 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет приостановлена подача холодной воды (водолиния «Водоузел №3 – «Учур»). Под отключение попадают: район Аэропорта, Газпром, Кирзавод, СМУ-16, Учур, Маганский тракт 2-4 км., четные дома по улице Можайского, улицы Циолковского, Быковского, Гагарина, Жуковского.

С 14:00 до 18:00 25 июля 2019 года в связи с демонтажем запорной арматуры по ул. Ушакова будет приостановлена подача холодной воды. Под отключения попадают: частный сектор по улице Ушакова, Святопокровский храм.