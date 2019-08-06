О временном переносе конечных автобусных остановок

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в период с 7 августа 2019 по 28 августа 2019 будут производиться ремонтные работы по переустройству инженерных сетей улицы Автодорожная на участке от ДСК до пересечения ул. Автодорожная – Старый Покровский тракт.

В связи с этим будет временно организована конечная автобусная остановка на прилегающей площадке по адресу: ул. Автодорожная, 41А. Городские автобусные маршруты № 1, 14, 16 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на указанном в схеме участке.

Окружная администрация города Якутска также сообщает, что с 7 августа 2019 года, в связи с ремонтными работами по Хатын-Юряхскому шоссе, конечная автобусная остановка «Вторая дамба» временно переносится на остановку «Хуторок».