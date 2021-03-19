19.03.2021
18:56
100
Якутск
О временном перекрытии улицы Ильменская
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 марта 2021 года автобусные маршруты № 15, № 25, № 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова в связи с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления по улице Ильменская на участке от улицы Макаренко до улицы Лонгинова.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: yakutskcity.ru
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