О временном перекрытии улицы Ильменская

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 22 марта 2021 года автобусные маршруты № 15, № 25, № 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова в связи с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления по улице Ильменская на участке от улицы Макаренко до улицы Лонгинова.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: yakutskcity.ru

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