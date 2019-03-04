О временном перекрытии проспекта Ленина

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением шествия народных мастеров, организованного Национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», приуроченного к году Консолидации в РС(Я) и Году добрососедства в городе Якутске, будет временно ограничено движения транспортных средств 05 марта 2019 года с 14.00 часов до 15.30 часов на участке дороги проспекта Ленина:

— от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского до пересечения проспекта Ленина и улицы Кирова.

Автобусы в период перекрытия будут двигаться по ул. Орджоникидзе.